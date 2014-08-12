Службовці «Нафтогазу» незаконно розтратили 320 млн гривень бюджетних коштів

Прокуратурою Шевченківського району розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати службовими особами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна» понад 320 млн гривень бюджетних коштів, які були виділені на розвиток мінерально-сировинної бази.

Про це повідомляється на сайті прокуратури міста Києва.

У 2012 році підприємство паливно-енергетичного комплексу уклало з приватною фірмою 4 угоди про проведення геологорозвідувальних робіт.

Кошти у повному обсязі були перераховані на рахунки фірми. Утім жодних робіт так і не було проведено.

Як з’ясувалося, вказана комерційна структура, маючи у штаті лише одного працівника, була створена для прикриття незаконної діяльності. Як наслідок, службовці «Нафтогазу» перерахували багатомільйонну суму на рахунки фіктивного підприємства.

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Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) внесено в ЄРДР.

Триває досудове розслідування, хід якого перебуває на особливому контролі прокуратури міста Києва.

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Крім того, столичним ГУ Міндоходів проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності у 2011-2013 роках низки суб’єктів господарювання, серед яких і фігурує вказана фірма.