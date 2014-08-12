Словаччина готова до постачань газу до України

Фахівці оператора газотранспортної системи Словаччини - компанії Eustream завершили підготовчі роботи до реверсних постачань палива в Україну.

Про це РИА Новости повідомив офіційний представник компанії Eustream Ваграм Чугурян.

"Ми готові розпочати з 1 вересня цього року реверсні поставки газу до України з країн Центральної Європи в контрольному режимі, який передбачає постачання близько трьох мільярдів кубометрів на рік, - заявив Чугурян. - Із 1 березня 2015 року газопровід зможе здійснювати постачання на максимальній потужності 10 мільярдів кубометрів на рік".

Представник компанії Eustream нагадав, що в ході процедури Open Season кілька європейських фірм надали зобов'язувальні заявки на прокачування газу цією трубою.

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Фахівці Eustream провели протягом останніх трьох місяців комплексну перевірку технічного стану газопроводу Ужгород-Вояни, побудованого 15 років тому, а також роботи зі спорудження додаткового 400-метрового трубопроводу до українського кордону. Більшу частину транзитних потужностей нового газопроводу до 2019 року викупила українська держкомпанія "Нафтогаз".