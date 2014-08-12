Запорізька АЕС підтвердила відповідність вимогам міжнародних стандартів

Згідно з повідомленням, мета аудиту - підтвердження відповідності ІСУ Запорізької АЕС вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004. Це стандарти, які встановлюють вимоги до системи менеджменту якості й системи екологічного управління.

«За результатами невідповідностей вимогам стандартів не виявлено - ні за системою якості, ні за системою екологічного управління», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується в повідомленні компанії, відповідальність за супровід системи управління та системи екологічного управління на Запорізькій АЕС лежить на двох функціональних підрозділах - службі якості та службі охорони навколишнього середовища.

«Саме вони впроваджують зовнішні вимоги, розробляють відповідні виробничі документи, а структурні підрозділи Запорізької АЕС їх виконують. Організацію цієї діяльності, а також дотримання встановлених вимог перевіряли аудитори органу з сертифікації. За три дні дві паралельно працюючі групи перевірили 24 підрозділи Запорізької АЕС», - наголошується в повідомленні.

«Другий наглядовий аудит на Запорізькій АЕС пройде у 2015 році, оскільки відповідність вимогам потрібно підтверджувати кожен рік», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Робота за інтегрованою системою управління ведеться в рамках НАЕК «Енергоатом». Новаторами в цій системі була Рівненська АЕС - вона першою отримала сертифікат. Слідом - Південно-Українська АЕС. Близько трьох років робота по підготовці до сертифікації велася паралельно на Хмельницькій, Запорізькій станціях і у ВП «Атомремонтсервіс». На сьогодні сертифіковано всі атомні електростанції, АРС та дирекція НАЕК «Енергоатом».

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн. кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1984 році, другий - у 1985 році, третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 році, п'ятий - у 1989 році, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2 до 22%.