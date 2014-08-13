Американська компанія збільшила позовні претензії до "Газпрому" з $110 млн до $1,3 млрд

Американська Moncrief Oil International, яка вже дев'ять років намагається довести в судах США свої права на частку в одному з найбільших в Росії Південно-Російському родовищі газу, збільшила грошові вимоги до "Газпрому" з $110 млн до $1,3 млрд, пише "Комерсант".

Монополія вважає, що справа має бути передана до суду округу Таррант штату Техас у Федеральний суд Південного округу Техасу, який вже відхилив претензії Moncrief в 2006 році.

Читайте також"Нафтогаз" пропонує європейським клієнтам "Газпрому" купувати газ на кордоні з РФПівденно-Російське родовище газу в ЯНАО - одне з найбільших в Росії. За даними "Газпрому", запаси газу перевищують 1 трлн кубометрів, нафти - 5,7 млн тонн. Ліцензія належить ВАТ "Севернефтегазпром", контрольним пакетом якого володіє "Газпром". По 25% мінус три акції - німецькі Wintershall (дочірня структура концерну BASF) і E.ON. На родовищі видобувається 25 млрд кубометрів газу в рік, воно є основою ресурсної бази трансбалтійського газопроводу Nord Stream.

Читайте такожУкраїна готова купувати російський газ тільки на ринкових умовахMoncrief судиться з "Газпромом" з 2005 року. Американська компанія вважає, що має право на частку (до 40%) в Південно-Російському родовищі завдяки укладеним в кінці 1990-х домовленостям про СП з колишнім надрокористувачем родовища - ВАТ "Запсибгазпром". Після невдалого розгляду в суді Південного округу Техасу (чиє рішення у 2007 році підтвердив апеляційний суд) Moncrief звернулася в суд округу Таррант штату Техас. Компанія звинуватила "Газпром" в порушенні комерційної таємниці, пов'язаної з планами по переробці газу Південно-Російського родовища і його продажу в США.

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