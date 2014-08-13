Ціна нафти Brent впала до мінімуму більш ніж за рік

На світових торгах в середу, 13 серпня, вартість Brent знизилася до мінімального значення більш ніж за рік - надлишкові запаси компенсують ризик зриву поставок через конфлікти в Іраку та Лівії, передає Reuters.

Нафта втрачає в ціні вже четвертий день поспіль після того, як Міжнародне енергетичне агентство вказало на добре забезпечення нафтою світових ринків.

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Американська легка нафта подешевшала на 3 центи до $97,34 за барель.

Читайте такожОПЕК знизила прогноз поставок нафти з Росії в 2014 роціАмериканський інститут нафти повідомив, що запаси в США збільшилися на 229.000 барелів на тижні, що завершився 8 серпня, до 364,2 мільйона барелів. Аналітики чекали скорочення запасів на 2 мільйони барелів.