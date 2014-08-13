«Укртрансгаз» завершив підготовку до реверсу газу зі Словаччини
Роботи проведені згідно з графіком власними силами і за власні кошти компанії.
Оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» 7 серпня на компресорній станції «Ужгород» завершив повний комплекс робіт із забезпечення технічної можливості прийому природного газу з боку Словаччини, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».
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«Роботи проведено згідно з графіком власними силами і за власні кошти компанії», - йдеться в повідомленні.
Як відзначили в компанії, за результатами останніх переговорів між операторами газотранспортних систем України (ПАТ «Укртрансгаз») та Словаччини («Eustream a.s.») остаточно були узгоджені технічні аспекти, пов'язані з прикордонним співробітництвом, взаємодією при експлуатації об'єктів та обліком газу.
Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2014 між «Укртрансгазом» і «Eustream a.s.» був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо забезпечення реверсних поставок газу до України.
До поставок газу до України через Словаччину проявили інтерес близько двох десятків європейських постачальників. Поставки газу зі Словаччини розпочнуться вже з 1 вересня цього року.