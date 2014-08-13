«Укртрансгаз» завершив підготовку до реверсу газу зі Словаччини

Оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» 7 серпня на компресорній станції «Ужгород» завершив повний комплекс робіт із забезпечення технічної можливості прийому природного газу з боку Словаччини, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

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«Роботи проведено згідно з графіком власними силами і за власні кошти компанії», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в компанії, за результатами останніх переговорів між операторами газотранспортних систем України (ПАТ «Укртрансгаз») та Словаччини («Eustream a.s.») остаточно були узгоджені технічні аспекти, пов'язані з прикордонним співробітництвом, взаємодією при експлуатації об'єктів та обліком газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2014 між «Укртрансгазом» і «Eustream a.s.» був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо забезпечення реверсних поставок газу до Україн и .

До поставок газу до України через Словаччину проявили інтерес близько двох десятків європейських постачальників. Поставки газу зі Словаччини розпочнуться вже з 1 вересня цього року.