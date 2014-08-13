АМКУ звинуватив п'ять компаній у завищенні цін на бензин і дизпаливо

Антимонопольний комітет України (АМКУ) звинувачує 5 компаній - імпортерів нафтопродуктів у зловживанні монопольним становищем на ринку імпортного палива України через завищення цін на бензин і дизельне паливо на своїх автозаправних станціях (АЗС).

Про це на брифінгу повідомив державний уповноважений АМКУ Михайло Русинський.

За його словами, у списку компаній з ознаками монопольного становища на ринку імпортних нафтопродуктів перебувають: «Лукойл-Україна», «ОККО нафтопродукт», «Альянс Холдинг» (мережа АЗС Shell), а також «ВОГ рітейл» і «Золотий екватор» (обидві працюють під брендом WOG).

Русинський зазначив, що ці компанії ще в квітні отримали від АМК доручення надати економічне обґрунтування підвищенню цін, однак обґрунтованих розрахунків комітет не отримав.

«Тому органами комітету було розпочато поглиблене дослідження ринків роздрібної торгівлі нафтопродуктів із залученням територіальних відділень комітету», - сказав Русинський.

Читайте такожАМКУ: Учасники ринку не знизили ціни на бензин і паливо

За його словами, оператори на ринку повідомляють, що для покриття витрат і забезпечення прибутковості бізнесу розмір маржі між ціною закупівлі і ціною реалізації палива повинен становити близько 180 дол. на тонні, і учасники ринку говорять, що такий рівень маржі не забезпечується.

«Середня різниця між закупівельною ціною і ціною реалізації нафтопродуктів, за даними суб'єктів, чи становить 500 гривень за тонну. Однак проведений комітетом аналіз свідчить, що реальна маржа становить 3,5 - 4,5 тисячі гривень на тоні», - підкреслив Русинський.

Крім того, він повідомив, що імпортери нафтопродуктів продають в Україні палива підвищеної якості в 2 рази більше, ніж завозять до країни. При цьому ввозять звичайного палива вдвічі більше, ніж продають.

За словами Русинського, зараз ведеться розслідування щодо участі зазначених компаній у ціновій змові при встановленні цін на паливо. А в разі отримання фактів порушень, на компанії може бути накладено штраф у розмірі 10% від доходу за попередній рік.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня виконуючий обов'язки голови Антимонопольного комітету Микола Бараш заявив про неправомірне завищення цін на бензин і дизельне паливо операторами ринку більш ніж на 1 грн.