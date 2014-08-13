Київ і Брюссель ще обговорюють деталі перевірки транзиту газу

Київ та Брюссель продовжують обговорювати питання направлення групи європейських експертів для перевірки потоків транзиту російського газу територією України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це у середу на брифінгу повідомила представник віце-президента Європейської комісії Марлене Холзнер (Marlene Holzner).

„В Україні ще немає ніякої місії, ми обговорюємо, де та коли це може статися”, - наголосила вона.

Як відомо, українська сторона запропонувала Європейській комісії спрямувати європейських експертів в Україну для перевірки обсягів транзиту російського газу територією України у зв’язку з тривалою суперечкою між Києвом та Москвою, щоб запобігти звинуваченням у відборі газу.