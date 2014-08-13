Україна спробує прокачати газ через Словаччину 15 серпня

Тестове прокачування природного газу в реверсивному режимі за найперспективнішим для України словацьким маршрутом може початися 15 серпня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у середу, 13 серпня, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«З 15 серпня мають розпочатися тестові випробування. Після проведення тесту ми визначатимемося з можливими обсягами прокачування газу», - сказав Продан.

Як раніше повідомляв УНІАН, оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» 7 серпня на компресорній станції «Ужгород» завершив повний комплекс робіт із забезпечення технічної можливості прийому природного газу з боку Словаччини.

У квітні 2014 між «Укртрансгазом» і компанією Eustream a.s. був підписаний меморандум про взаєморозуміння у забезпеченні реверсивних поставок газу в Україну.

За даними «Нафтогазу», поставками газу в Україну через Словаччину зацікавилися близько двох десятків європейських постачальників. Планується, що поставки газу із Словаччини почнуться вже з 1 вересня цього року.

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За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг поставок може становити близько 8 млрд кубометрів з подальшою можливістю збільшення.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.