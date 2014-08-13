У «Газпромі» заговорили про «негрошові форми розрахунків за газ» з боку України

Російський газовий монополіст «Газпром» не виключає, що можуть з'явитися «негрошові форми розрахунків за газ» з боку України. Про це йдеться у звіті компанії за 2-й квартал відповідно до законодавства Російської Федерації про цінні папери.

«Політична й економічна криза в Україні призвела до збільшення заборгованості за газ і порушення контрактних зобов'язань з оплати з боку України. Заборгованість України за газ, поставлений ВАТ «Газпром» в 2013 році, не погашена. В умовах, коли Україна не виконує домовленостей, ВАТ «Газпром» у повній відповідності до чинного контракту з 16 червня 2014 року перевело НАК «Нафтогаз України» на передоплату постачань газу. Таким чином, неможливо гарантувати, що в майбутньому, через незалежні від ВАТ «Газпром» причини, не з'являться негрошові форми розрахунків за газ», - йдеться в документі.

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Відзначається, що здійснення розрахунків за операціями в негрошовій формі вже мало у минулому і може мати в майбутньому несприятливу дію на здатність «Газпрому» фінансувати операційні чи капітальні видатки, які повинні проводитись у грошовій формі, а також на здатність своєчасно виплачувати податки і проводити інші обов'язкові відрахування.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори завершилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси було свідомо відхилено російською стороною винятково через політичні мотиви. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудовану єдину позицію.

16 червня о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля постачання газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.