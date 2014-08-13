Кабмін виділив гроші на реконструкцію електромереж в Україні

Кабінет міністрів прийняв розпорядження про виділення коштів на реконструкцію електромереж в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

Водночас він не уточнив суму виділених для цього коштів.

Разом з тим Семерак поінформував, що передбачається і спорудження нових ліній протяжністю понад 200 км у Запорізькій області та понад 350 км у Рівненській та Київській областях.

Читайте такожКиян запевняють, що ажіотаж на бойлери не приведе до перебоїв у електропостачанні взимку

Крім того, Семерак повідомив, що на сьогоднішньому засіданні ухвалено постанову, якою передбачається використання 500 млн грн на переоснащення котелень із газових котлів на устаткування, що використовують альтернативні до газу джерела енергії.

"Також цією постановою передбачається компенсація відсотків громадянам на заміщення приладів опалення, які переходять з газу на інші джерела... Ми прогнозуємо, що це дасть можливість домогосподарствам підготуватись до тих випадків, які очікуються у зв'язку з ситуацією, яка склалась з російським газом", - додав він.