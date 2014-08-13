Прибуток "Газпрому" за перше півріччя впав на 38%

Чистий прибуток "Газпрому" за російськими стандартами бухгалтерського обліку /РСБО/ у першому півріччі 2014 року впав у порівнянні з тим же періодом роком раніше на 38% - до 154,989 млрд рублів, передає ПРАЙМ з посиланням на звіт компанії.

Виручка компанії при цьому збільшилася на 9,9% і досягла 2,111 трлн рублів, собівартість зросла з 938,526 млрд рублів до 979,986 млрд рублів.

Читайте такожУ "Газпромі" заговорили про "негрошові форми розрахунків за газ з боку України"Валовий прибуток компанії в першому півріччі склав 1,131 трлн рублів, що на 15,1% більше, ніж у січні-червні 2013 року. Балансовий прибуток скоротився за 6 місяців на 19% до 282,524 млрд рублів.

Зниження балансового прибутку та чистого прибутку пов'язане зі зростанням витрат компанії в 1,3 рази - до 1,882 трлн рублів.

Читайте такожАмериканська компанія збільшила позовні претензії до "Газпрому" з $110 млн до $1,3 млрдЧистий прибуток "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності /МСФЗ/ склав за 2013 рік 1,139 трлн рублів. Цей показник знизився на 7% в порівнянні з попереднім роком.