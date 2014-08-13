«Нафтогаз» знову закликає ЄС купувати газ на західному кордоні Росії

Енергетичний державний холдинг «Нафтогаз України» знову закликав європейські компанії до перенесення закупівлі газу із західного кордону України на західний кордон Росії, аби уникнути погроз «Газпрому» про припинення постачання «блакитного палива» в ЄС, використовуючи необґрунтовані звинувачення про ненадійність його транзиту через Україну.

«Нафтогаз» поважає довгострокові контракти європейських споживачів на постачання російського газу і розуміє, що їх зміна вимагає переговорів і часу. Разом з тим компанія відзначає, що ситуацію, що склалася, також не можна вважати стабільною. Сьогоднішня ситуація може призвести до повторення газової кризи 2009 року, коли «Газпром» припинив транзит газу до Європи», - йдеться в прес-релізі НАК «Нафтогаз України».

«Закупівля російського газу на кордоні України з Росією надасть європейським газовим компаніям можливість розпоряджатися своїм газом вже на території України, зокрема використовувати значні потужності підземних сховищ газу на заході нашої держави. Україна, у свою чергу, одержить пряме з'єднання з європейськими операторами газових мереж. Така структура транзиту є вигідною для обох сторін», – цитує прес-служба слова голови правління НАК Андрія Коболєва. У компанії вчергове наголосили, що ухвалення закону України «Про санкції» не означатиме автоматичного введення санкцій проти будь-яких осіб, зокрема проти «Газпрому».

«Закон лише створює правову основу для їх застосування. Водночас перенесення закупівлі газу європейськими компаніями на західний кордон Росії дасть змогу не тільки нівелювати потенційний ризик введення санкцій, а й привести договірні відносини з транзиту газу до відповідності з нормами Третього енергетичного пакета ЄС, імплементувати який Україна повинна до 2015 р. Таке рішення повністю відповідає правилам Європейського Енергетичного Співтовариства, до якого Україна приєдналася в 2011 г.», - наголошується в повідомленні.

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Також у компанії нагадали, що розірвання 17 червня за ініціативою російської сторони договору про балансування газу між «Укртрансгазом» і «Газпромом експорт» унеможливлює використання «Газпромом» газу з українських підземних сховищ для покриття пікового споживання в ЄС.

Крім того, в «Нафтогазі» вважають, що відсутність прямих договорів з'єднання (Interconnection Agreements) між «Укртрансгазом» і операторами транспортних систем сусідніх країн виключає стандартне балансування при транзиті газу.

«Такі договори має «Газпром експорт» всупереч нормативним положенням, що діють в ЄС. Завдяки цьому російська компанія монопольно контролює транспортування і продаж газу на східних кордонах Європи», - йдеться в повідомленні НАК.

«Як надійний транзитер НАК «Нафтогаз України» вважає своїм обов‘зком попередити європейських партнерів про можливі ризики і пропонує розв‘язати проблему спільними зусиллями шляхом тристоронніх переговорів у форматі Україна – ЄС – Росія», - йдеться в прес-релізі «Нафтогазу».

Довідка УНІАН. Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу. «Газпром» жодного разу не виконував дану умову, при цьому обсяги транзиту падають упродовж останніх чотирьох років.