Споживачі винні «Нафтогазу» 19,8 млрд гривень

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів станом на 13 серпня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 19,8 млрд грн за спожитий природний газ, що на 1% вище за показник минулого тижня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби державного енергохолдингу.

Згідно з повідомленням, борг перед «Нафтогазом» збільшився в основному за рахунок «Полтаваобленерго» (61 млн грн); «Київенерго» (42 млн грн); «Енергомашспецсталь» (13 млн грн); «Харківські теплові мережі» (10 млн грн).

При цьому в компанії зазначають, що повністю розрахувався з боргами «Дніпроазот» (майже 40 млн грн).

Борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить 89% від вказаної суми, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії, - майже 10%, борг прямих промислових споживачів - близько 1%.

Сумарна прострочена заборгованість перед «Нафтогазом» підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, становить 17,5 млрд грн, з них у 2014 році - 5,04 млрд грн.

«Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Києва (1,8 млрд грн), Донецької (3,3 млрд грн), Дніпропетровської (2,7 млрд грн), Харківської (1,6 млрд грн), Луганської (0,9 млрд грн) і Одеської (0,8 млрд грн) областей», - йдеться у повідомленні.

«Середній рівень розрахунків за природний газ по підприємствах ТКЕ в Україні за 2014 р. залишився незмінним, і становить 46%», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, борг підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей, станом на 22 квітня 2014 року, перед НАК «Нафтогаз України» становив 20,7 млрд грн.

Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн.

«Нафтогаз України» у 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.