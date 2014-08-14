ЗМІ: глава «Роснефти» Сєчін просить про допомогу через санкції

Про це розповіло газеті «Ведомости» джерело в нафтовій індустрії. Обговорення запиту вже ведеться - про це свідчить лист заступника міністра економічного розвитку Олега Фомічова в Міненерго, яке є в розпорядженні видання.

Найдорожчий з пропонованих способів для бюджету полягає у викупі за рахунок фонду національного добробуту (частини Стабілізаційного фонду) нових облігацій «Роснефти» на 1,5 трлн рублів. Цю суму виданню підтвердили чотири федеральні чиновники.

Читайте такожFinancial Times: Санкції США - не «дрібниця» для російської нафтової галузі

Необхідність таких серйозних заходів підтримки Сєчін пояснює санкціями США, введеними проти його компанії в липні. Тепер американським компаніям і громадянам, а також банкам, що здійснюють операції в США, заборонено надавати «Роснефти» і деяким іншим великим російським організаціям кредити більше ніж на 90 днів.

Чистий борг «Роснефти» за станом на кінець червня становив саме 1,5 трлн рублів. Загальний борг нафтової компанії перевищує 2,2 трлн, однак після укладення великого контракту з китайською CNPC «Роснефть» отримала $17 млрд передоплати за поставку нафти.

Борг «Роснефти» утворився після купівлі в 2013 році ТНК-ВР за $54 млрд, заради якої були оформлені зарубіжні кредити на загальну суму в $31 млрд. Відразу після введення санкцій аналітики Moody's говорили, що у нафтової компанії можуть у найближчі чотири роки виникнути проблеми з рефінансуванням боргів, а особливо складну ситуацію прогнозували в 2015 році, оскільки на найближчий час у «Роснефти» припадає пік виплат за боргами.

Загальний обсяг Фонду національного добробуту становить близько 3 трлн рублів. «Ведомости» відзначають, що запитаних Сечіним 1,5 трлн у Фонді немає: у червні прем'єр-міністр Медведєв дозволив Мінфіну інвестувати кошти в інфраструктурні проекти, проекти Росатому або Російського фонду прямих інвестицій або тримати на депозитах в ВЕБі; частина грошей вже розподілена.

Читайте такожБританські банки відмовилися кредитувати угоду ВР з "Роснефтью"

Санкції США щодо Росії за участь у протистоянні на сході України торкнулися найбільших російських енергетичних компаній «Роснефти» і Новатек, а також «Газпромбанку» і ВЕБу. До цього персональні санкції були введені у зв'язку з приєднанням до Росії Криму щодо самого президента «Роснефти» Сєчіна. Ці дії призвели до відмови британських Lloyds Bank і HSBC Holdings від позикового фінансування угоди з BP про довгострокові постачання нафти.