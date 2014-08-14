ЄС готовий обговорити можливість купівлі газу на українсько-російському кордоні

Ідея "Нафтогазу" щодо того, що європейські газові компанії можуть купувати російський газ на російсько-українському кордоні, вимагає перегляду умов контрактів на постачання.

Таку думку єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера навела його прес-секретар Марліна Хольцнер, пише ИТАР-ТАСС.

"Ідея "Нафтогазу", що європейські газові компанії можуть купувати російський газ на російсько-українському кордоні, а не отримувати його транзитом через Україну, вимагає перегляду умов контрактів на постачання. Це означає, що ці компанії та "Газпром" повинні погодитися з цією ідеєю, сісти і змінити контракти. Це не може бути зроблено за одну ніч", - вважає Еттінгер.

За його словами, прийнятне для всіх сторін рішення має бути знайдене в рамках переговорів щодо газу між ЄС, Україною і Росією. Очікується, що новий раунд консультацій може відбутися в першій декаді вересня.

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» закликав європейські компанії до перенесення закупівлі газу із західного кордону України на західний кордон Росії, щоб уникнути погроз «Газпрому» про припинення поставок «блакитного палива» до Європи, який використовує необґрунтовані звинувачення про ненадійність транзиту через Україну.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу. «Газпром» жодного разу не виконував дану умову, при цьому обсяги транзиту падають протягом останніх чотирьох років.