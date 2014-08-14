Німецька RWE знову проведе переговори з "Газпромом" щодо ціни газу

Німецька RWE проведе переговори з "Газпромом" про перегляд ціни на газ у червні 2016 року. Про це йдеться у фінансовому звіті німецької компанії за перше півріччя 2014 року, передає ПРАЙМ.

Останній перегляд ціни відбувся в лютому 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні реверсні поставки газу в Україну здійснюються через Польщу за контрактом з німецькою компанією RWE, Угорщину і Словаччину.

Читайте такожЄС готовий обговорити можливість купівлі газу на українсько-російському кордоні"Газпром" неодноразово брав участь у міжнародних судових розглядах, пов'язаних з переглядом умов довгострокових газових контрактів і стягненням боргів з іноземних споживачів. Як правило, російська компанія залагоджувала конфлікти з партнерами в досудовому порядку.

Читайте такожУ «Газпромі» заговорили про «негрошові форми розрахунків за газ з боку України"Першим прецедентом, коли європейська компанія-постачальник подала в суд проти "Газпрому", вимагаючи перегляду ціни за довгостроковим контрактом на постачання газу, став позов італійської компанії Edison. У 2011-2012 роках домоглися включення спотової /біржової/ складової у розрахунок ціни на газ й інші компанії. Зверталися до арбітражу з позовами проти "Газпрому" E.ON /Німеччина/ і PGNiG /Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Польща/. Обидва позови були відкликані, коли "Газпром" погодився зменшити ціну. Крім того, у 2011-2012 роках "Газпром" знизив ціну на газ компаніям Wingas /Німеччина/, DEPA /Греція/, GDF Suez /Франція/, Sinergie Italiane /Італія/ і Econgas /Австрія/ SPP /Словаччина/.

Читайте такожУ "Нафтогазі" розповіли, хто зможе транспортувати російський газ до ЄвропиДомовлятися в досудовому порядку з споживачами в Європі "Газпрому" вдавалося не завжди. В жовтні 2012 року віденське відділення Арбітражного суду Міжнародної торговельної палати /ICC/ відмовило "Газпром експорту" у позові проти RWE Transgas - чеської дочірньої компанії німецького концерну RWE. Російська компанія вимагала від неї 500 млн доларів США, які чеська сторона не виплатила за невідібраний газ у 2008-2011 роках. У січні 2014 року чергова апеляція по даній справі була подана до Верховного суду Австрії.