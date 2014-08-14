ЛУКОЙЛ не виключає виходу з низки країн через "погіршення іміджу Росії"

Російський «ЛУКОЙЛ» здійснює свої операції в ряді країн з високим рівнем політичних і економічних ризиків, які можуть суттєво ускладнити діяльність компанії в окремому регіоні і навіть призвести до її припинення, йдеться у звітності компанії по РСБУ за другий квартал 2014 року, передає РІА "Новости".

Зокрема, компанія здійснює ряд проектів в Іраку, Венесуелі, Кот-Д'івуарі, Гані, Єгипті, Україні, для яких політичні ризики оцінюються як високі.

Читайте такожЗМІ: глава «Роснефти» Сєчін просить про допомогу через санкціїКрім того, на думку компанії, значне погіршення іміджу Російської Федерації в більшості зарубіжних регіонів присутності "Лукойлу" може негативно позначитися на сприйнятті споживачами бренду компанії, що може призвести до зниження обсягів роздрібних продажів в короткостроковій перспективі.

Читайте такожBloomberg: Путін виснажує російські компанії, які не можуть отримати гроші за кордоном"Негативний розвиток ситуації навколо України може мати несприятливі макроекономічні та інші наслідки для деяких регіонів, в яких працює НК, включаючи підвищення волатильності курсів іноземної валюти та погіршення умов комерційної діяльності в цілому", - додає компанія.