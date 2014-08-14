Рада ухвалила закон про реформу управління ГТС

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 228 народних депутатів із 301 зареєстрованого у сесійній залі.

При цьому від фракції Партії регіонів «за» проголосував 1 депутат, від групи “За мир та стабільність” - 0.

Представляючи законопроект, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що уряд погодився з правками від фракцій.

«Фракція «Свобода» наполягала на тому, щоб остаточне рішення щодо інвестора приймалося виключно у стінах Верховної Ради. Незважаючи на те, що чинна Конституція не дає розширеного тлумачення такого рішення, але я вважаю, що це логічне рішення. Уряди міняються, президенти міняються, і для балансу влад необхідний контроль з боку Верховної Ради», - сказав Яценюк.

За його словами, в уряді також погодилися додати два пункти. «При проведенні конкурсу компанія, яка є резидентом ЕС або США, зобов’язана розкрити всю інформацію щодо структури власності і показати всіх бенефіціарів. Це суттєва умова. І друге: якщо компанія, яка виграла конкурс, вирішить внести зміни у власності, то таке рішення може прийматися виключно у випадку, якщо українська сторона дала на це згоду. Мотивація зрозуміла: виграє компанія-резидент ЕС, а з певним часом зміниться структура власності і під лейбою ЕС може бути власність країни – агресора», - сказав Яценюк, додавши, що компанія, яка виграла конкурс, має кожні 5 років звітувати перед парламентом України.

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Яценюк нагадав, що основні положення закону в тому, що ГТС та сховища залишаться на 100% у державній власності, конкурс на залучення інвесторів є публічним, а інвесторами можуть бути тільки сертифіковані компанії ЄС або США. Операторська компанія контролюється виключно державою – 51% належить державі, 49% належить ЄС чи США.

За словами Яценюка, законопроект - це інвестиції, а також інструмент зацікавленості ЄС у збільшенні транзиту газу і підтримки України, в тому числі у питанні реалізації проекту «Південний потік», який, за словами Яценюка, «будується виключно проти України». «Непросто буде залучити інвестора, але це привід почати переговори», - додав глава уряду.

Законом пропонується внести зміни до законів «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади функціонування ринку природного газу», які спрямовані на реформування Єдиної газотранспортної системи відповідно до взятих Україною зобов‘язань згідно з Договором про заснування Енергетичного співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, та регламенту 715/2009 Європейського парламенту і Ради про умови доступу до мереж передачі природного газу.

На думку суб‘єкта права законодавчої ініціативи, прийняття закону «дозволить забезпечити реформування публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», спрямованого на виконання зобов'язань України, взятих за протоколом про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства».