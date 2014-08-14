Обвал на ринку нафти триває на тлі зростання постачань і зниження попиту

На світових торгах у четвер, 14 серпня, ціна нафти Brent впала нижче позначки $104 за барель на тлі надмірних постачань і побоювань з приводу слабкого попиту, незважаючи на триваючі кризи в Іраку та Україні, передає Reuters.

Експорт нафти з лівійського порту Рас-Лануф відновився після того, як порт був закритий протягом року через його блокування озброєними повстанцями.

Читайте такожFinancial Times: Санкції США - не «дрібниця» для російської нафтової галузіКрім перенасичення ринку, інвесторів турбує попит після несподіваного зростання запасів у США. Запаси зросли на 1,4 мільйона барелів минулого тижня, тоді як аналітики очікували скорочення на 2 мільйони барелів.

Читайте такожІран готовий постачати газ до Європи через газопровід Nabucco Вересневі ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 29 центів до $103,99 за барель. Ф'ючерси на американську легку нафту знизилися на 36 центів до $97,23 за барель.

Читайте такожРосія через санкції може відкласти масштабні проекти з видобутку нафти - FitchВиробництво нафти в США, як очікується, буде зростати. Управління енергетичної інформації підвищило прогноз виробництва нафти на цей рік до 8,5 мільйона барелів на добу з 8,42 мільйона барелів на добу, а на наступний рік - до 9,3 мільйона барелів на добу і 9,27 мільйона барелів на добу. Якщо прогноз на 2015 рік виправдається, це буде найвищий річний рівень видобутку нафти з 1972 року.