У Словаччині припускають припинення поставок газу з Росії через Україну

Словаччина, що є однією з країн - транзитерів російського газу до ЄС, має бути готовою до припинення Росією поставок «блакитного палива» через Україну, заявив у четвер прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, слова якого наводить агентство Reuters.

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«Ми маємо бути готові, що така ситуація дійсно може настати», - сказав Фіцо під час зустрічі з представниками головної газової компанії Словаччини SPP, після того, як його запитали про можливі перебої у поставках російського газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 червня 2014 року «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Близько 40% експорту російського газу в ЄС транспортується через Україну, а далі через Словаччину.

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Водночас, Словаччина є найпотужнішим газовим коридором для України в організації реверсних поставок палива. Тестовий режим словацького маршруту має запрацювати вже 15 серпня.