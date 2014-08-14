Німецький концерн RWE хоче збільшити реверс газу до України через Словаччину

Німецький енергетичний концерн RWE подав заявку на постачання до України ще 8,8 млн кубометрів газу на добу.

Про це повідомив офіційний представник компанії в ході телефонної конференції, пише Прайм.

"Ми також беремо участь у процедурі Open Season (із прийому заявок на постачання газу до Україну через територію Словаччини - прим. Прайм), у нас можуть з'явитися права на постачання ще 8,8 млн кубометрів газу на добу до України", - сказав представник RWE.

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Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», до постачань газу в Україну через Словаччину проявили інтерес близько двох десятків європейських постачальників. Планується, що постачання газу зі Словаччини розпочнуться вже з 1 вересня цього року. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг постачань може становити близько 8 млрд кубометрів з подальшою можливістю збільшення.

«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату постачань російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.