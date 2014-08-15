Словаччина починає тестувати реверс газу в Україну

Оператор газотранспортної системи Словаччини компанія Eustream заявила про початок тестування реверсного газопроводу в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії, пише lb.ua.

"Eustream анонсує, що з 16 серпня почнеться тестування газопроводу Вояни-Ужгород. Тестова фаза складатиметься із запуску, а також перевірки надійності", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНімецький концерн RWE хоче збільшити реверс газу в Україну через Словаччину

"На початку вересня - по завершенні тестування - можна буде почати стандартне комерційне використання (реверсного трубопроводу)", - зазначає Eustream.