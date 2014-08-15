Словаччина починає тестувати реверс газу в Україну
01:21, 15 серпня 2014Енергетика
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Комерційне використання реверсного трубопроводу можна буде почати з вересня
Словаччина починає тестувати реверс газу в Україну / УНІАН
Оператор газотранспортної системи Словаччини компанія Eustream заявила про початок тестування реверсного газопроводу в Україну.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії, пише lb.ua.
"Eustream анонсує, що з 16 серпня почнеться тестування газопроводу Вояни-Ужгород. Тестова фаза складатиметься із запуску, а також перевірки надійності", - йдеться в повідомленні.
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"На початку вересня - по завершенні тестування - можна буде почати стандартне комерційне використання (реверсного трубопроводу)", - зазначає Eustream.
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