ГТС зможуть віддати в оренду лише західним компаніям

Український парламент дозволив оренду системи магістральних газопроводів та підземних сховищ газу (ПГС), але без права їх відчуження. Оператором газотранспортної системи (ГТС) зможе бути тільки Україна, якій має належати не менше 51 відсотків акцій, пише "Німецька хвиля".

А партнером виступати тільки компанії країн Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки або Енергетичного співтовариства. Остаточно участь такої компанії в статутному капіталі підприємства-оператора ГТС буде схвалювати Верховна Рада.

Аналогічна схема передбачена і для участі західних компаній у підприємстві на основі підземних газосховищ. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, іноземний партнер України буде зобов'язаний "розкрити всю інформацію з приводу структури своєї власності і показати всіх бенефіціаріїв, які є власниками цієї компанії, а будь-яка зміна структури власності компанії, що виграла конкурс, можливо виключно за згодою української сторони". Для виконання цього закону на базі "Нафтогазу України" мають бути створені два публічні акціонерні товариства: "Магістральні газопроводи України" і "Підземні газові сховища України".

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Аналітики вважають, що закон про оренду ГТС та ПГС відрізає можливість участі в управлінні цими об'єктами для Росії та її нафтогазового монополіста – "Газпрома". Водночас, президент аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко зазначила в інтерв'ю українській пресі, що на Заході досить компаній, що тісно пов'язані з Росією, через яких Москва може спробувати взяти під контроль українську ГТС. Експерти також вважають, що ухвалений парламентом України закон не унеможливить будівництво Росією альтернативного газогону "Південний потік", але стане одним із козирів Києва та Брюсселю в газових торгах із Москвою.