Експорт нафти з Росії до Азії досяг рекорду - ЗМІ

Обсяг експорту нафти з Росії до країн Азії досяг історичного максимуму в зв'язку з введенням США і Євросоюзом санкцій проти Москви і продовжуватиме рости, пише ИТАР-ТАСС з посиланням на газету Wall Street Journal.

За відомостями видання, на Азію в поточному році припадало близько 30% всіх поставок "чорного золота" з Росії або в середньому 1,2 млн барелів на день, що є рекордним показником. Для порівняння: в 2012 році експорт російської нафти в Азію становив лише близько 20% від загального обсягу. При цьому, як повідомляє газета, поставки до Європи знизилися. Так, у травні 2012 року щоденний експорт нафти становив близько 3,72 млн барелів, а до липня цього року він опустився нижче позначки в 3 млн барелів.

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"Велика частина російського експорту нафти в Азію йде в Китай, це відбувається в умовах, коли РФ через загострення відносин з Європою намагається зміцнити зв'язки з азіатським регіоном, відчувають серйозну потребу в енергоносіях, - відзначає Wall Street Journal. - І хоча ця сира нафта трохи дорожче дубайської, перевагою для азіатських покупців є те, що постачальник знаходиться ближче, а також з'являється можливість забезпечити диверсифікацію експорту та не покладатися цілком на Близький Схід, який роздирається конфліктами".