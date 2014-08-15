Нафта подешевшала до мінімуму більш ніж за рік

За підсумками торгів на нью-йоркській біржі Nymex ф'ючерси на Brent з постачанням в серпні впали в ціні на 2,6% - до 102,08 долара за барель.

За останні 2 місяці Brent подешевшала майже на 12%, повідомляє "Прайм".

В середу Міненерго США повідомило про зростання запасів нафти в країні на 1,4 мільйона барелів, власний видобуток підвищилася до 8,57 мільйона барелів на добу і продовжує триматися поблизу максимумов за 28 років.

У п'ятницю котирування Brent слабо коригуються вгору. На 9.20 мск серпневий ф'ючерс дорожчає на 0,48% - до 102,56 долара за барель.

Котирування нафти, можливо, досягли дна, вважає аналітик "ВТБ Капітал" у Лондоні Андрій Крюченков.

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