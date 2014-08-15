Сербія хоче розірвати договір з "Газпромом" про приватизацію національної енергокомпанії

Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич, виступаючи перед журналістами в Белграді, заявив, що країна звернеться до влади Росії щодо перегляду положень угоди про приватизацію «Нафтової індустрії Сербії» «Газпром нафтою», передає «Газета.Ru».

За словами Вучича, Сербія «не задоволена угодою щодо NIS».

Читайте такожНімецька RWE знову проведе з "Газпромом" переговори про ціну газу«Проблеми ми будемо вирішувати в дружній розмові з Володимиром Путіним і Дмитром Медведєвим, і Олексієм Міллером», - поінформував прем'єр.

Читайте такожПрибуток "Газпрому" за перше півріччя впав на 38%Як зазначив Вучич, проблема полягає в тому, що прибуток NIS заснован на видобутку «сербського газу і нафти» при найнижчому в регіоні податку на видобуток в 3%. Іншою проблемою, за його словами, є те, що компанія в більшій мірі займається оптовим бізнесом, і що це зміцнило позиції бізнесменів, які відкривають АЗС. Крім того, Вучич поскаржився, що з €400 млн чистого прибутку нафтокомпанії Сербія отримує тільки €29 млн.