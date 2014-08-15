«Нафтогаз» незабаром почне переговори про залучення інвесторів до управління ГТС

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» має намір найближчим часом почати офіційні переговори із зацікавленими компаніями з ЄС і США щодо їх участі в управлінні українською газотранспортною системою, йдеться в повідомленні компанії.

«Підписання відповідної угоди можливе тільки після її узгодження Верховною Радою України», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Ухвалення цього законопроекту - це важливий крок, який дасть змогу зменшити ризики транзиту газу територією України, що виникли через загострення українсько-російських відносин», - цитує прес-служба главу НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

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Як зазначили в компанії, залучення до управління газотранспортною системою України провідних західних компаній допоможе повноцінній інтеграції нашої країни в єдиний європейський енергетичний простір.

«В обставинах, що склалися, це єдиний дієвий шлях для захисту енергетичних інтересів нашої держави», - наголошується в повідомленні.

«Українська ГТС залишиться в державній власності. При цьому всі бізнес-процеси будуть побудовані за європейськими стандартами. Це зробить українську систему транспортування газу прозорою і зрозумілою для західних партнерів», - зазначив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, що передбачає створення спеціальної компанії-оператора, де 49% акцій буде продано інвесторам із США і ЄС.

За словами глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вартість української газотранспортної системи коливається в межах 25-35 млрд дол.

Окрім того, на початку червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і із зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.