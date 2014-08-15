На АЕС України вироблено 236 млн кВт/год електроенергії

На атомних електростанціях України 14 серпня вироблено 235,53 млн кВт/г електроенергії, повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

Станом на 15 серпня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій.

На енергоблоці №6 Запорізької АЕС - 52-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 60-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС - 4-а доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізькій АЕС - 4 710 МВт, для Рівненської АЕС - 2 750 МВт, для Південно-Української АЕС - 1 745 МВт, для Хмельницької АЕС - 600 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС-у межах норми.

Довідка УНІАН. За встановленою потужностю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.