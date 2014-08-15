Окупанти вирішили націоналізувати магістральні електромережі Криму

Окупаційна влада Криму вирішила націоналізувати понад 1,3 тис. км магістральних електромереж півострова. Вони перейдуть від української Кримської електроенергетичної системи (КримЭС) до кримського ГУП "Крименерго", пише "КоммерсантЪ".

До 15 серпня активи КримЭС і її співробітників планується перевести в ГУП "Крименерго", що знаходиться в управлінні нелегітимного Мінпаливенерго Криму, розповіло "Ъ" джерело в галузі.

Читайте такожОкупанти Криму визнали, що довго стримувати ціни їм не вдасться"Крименерго" засновано 24 квітня нелегітимною держрадою Криму "для надійної роботи електромереж та підстанцій".

У Міненерго РФ "Ъ" підтвердили цю інформацію.

Читайте такожВ окупованому Криму наростає загроза продовольчого колапсуКримЕС володіє інфраструктурою магістральних мереж в Криму (1353 км ЛЕП 220-330 кВ і 15 підстанцій потужністю 3432,8 МВА) і виконує функції диспетчера. По чотирьох ЛЕП, кримська частина яких знаходиться у КримЕС, в Крим надходить понад 80% електроенергії. Раніше діяльність КримЕС оплачувало "Укренерго" за рахунок тарифу на передачу, але з моменту окупації Криму Росією фінансування припинилося через неможливість переказу коштів.

Читайте такожУкраїна готує поетапний план повернення КримуОкупанти півострова вже незаконно націоналізували Кримські залізниці і порти. У травні Мін'юст України оцінив збиток від втрати Криму в 1 трлн гривень (2,76 трлн руб.), а в липні глава Міненерго країни Юрій Продан заявив, що Київ втратив об'єкти ПЕК в Криму на $300 млрд.

Після переходу мереж до "Крименерго" регіон затвердить їм тариф. У Міненерго РФ заявили, що він становитиме 0,12 руб. за кВт ч. У нелегітимному комітеті за тарифами і цінами Криму сказали, що ставка не затверджена, але близька до цього рівня. В інших регіонах РФ тариф магістральних мереж у другій половині 2014 року вище - 0,187 руб. за кВт ч. Угоду щодо транзиту укладуть з постачальниками (ДП) електроенергії Криму, в тому числі з ДТЕК "Крименерго" Ріната Ахметова, пояснюють у комітеті.