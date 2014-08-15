«Енергоатом» створив комісію з питань погашення заборгованості

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Енергоатому».

Згідно з повідомленням, відповідно до змін, що набрали чинності з 1 серпня 2014 року, встановлено, що процедура погашення заборгованості підприємствами ПЕК діє до 1 січня 2016 року.

«Ми дістали шанс очистити підприємство від прострочених заборгованостей минулих років і повинні його використати повністю у відведений законом термін - до кінця 2015 року», - цитує прес-служба слова голови «Енергоатому» Юрія Недашковського.

У компанії зазначили, що погашення заборгованості здійснюється із застосуванням таких механізмів, як проведення взаєморозрахунків, реструктуризація заборгованості, списання окремих видів заборгованості, укладення з кредиторами мирових угод, договорів про порядок погашення заборгованості.

«Невирішення питань боргових зобов'язань, нагромаджених у попередній період, вкрай негативно позначається на роботі підприємств ПЕК у цілому і ДП НАЕК «Енергоатом» зокрема», - наголошується в повідомленні.

Так, у разі припинення дії закону №2711 «Про заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (його дія продовжується на кожен подальший рік Верховною Радою), кредитори автоматично почнуть процеси банкрутства підприємств ПЕК.

Нагадаємо, що в 2008 і 2011 роках тимчасове припинення дії процедури погашення заборгованості підприємств ПЕК, встановленої законом №2711, призвела до припинення мораторію на порушення справ про банкрутство щодо підприємств ПЕК. Відповідно до цих обставин у 2008 і 2011 роках кредитори ініціювали порушення справ про банкрутство підприємств енергетичної галузі, у зв'язку з чим суди запровадили мораторії на задоволення вимог кредиторів - припинення виконання підприємствами енергетики грошових зобов'язань і зобов'язань із сплати податків і зборів.

«Порушення судами справ про банкрутство небезпечне вимогою комерційних банків щодо дострокового погашення поточних кредитів, перегляду процентних ставок за кредитами у бік збільшення», - йдеться в повідомленні.

«ДП НАЕК «Енергоатом» плідно співробітничає з міжнародними фінансовими установами, і наявність неврегульованих боргових зобов'язань істотно утруднює залучення кредитних коштів для реалізації інвестиційних проектів», - наголошується в повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою у Європі.