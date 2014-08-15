Санкції України стануть колосальним ударом для російського «Газпрому» - експерт

Санкції України проти Росії в енергетичній сфері у разі їх застосування будуть потужним ударом по «Газпрому», заявив в інтерв'ю УНІАН президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

«Що б не говорили у Кремлі, «Газпромі», але за підсумками минулого року більш як 53% експортних потоків російського газу на європейські ринки пройшло через українську ГТС. Якщо ці 53% одразу випадають, то це для Росії – дуже серйозний удар, згорає одразу більше половини експортної виручки «Газпрому». Минулого року вона становила 67 млрд доларів. Плюс результати введення «газової» блокади України, що для «Газпрому» теж вимірюється приблизно в 12 млрд доларів. Тобто санкції – удар колосальної сили для «Газпрому», - сказав Гончар.

Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про санкціїПри цьому експерт підкреслив, що введення санкцій має відбуватися за розумної і повної інформованості офіційним Києвом Європейської комісії і країн - споживачів російського газу у цілому. Роз'яснень з боку НАК «Нафтогаз України» недостатньо.

«Нафтогаз» - це корпоративний рівень. Необхідно, щоб було зроблено аналогічну заяву на рівні уряду. Ніхто досі не спромігся роз'яснити європейцям, що мається на увазі під санкціями. А закон про санкції має стати стимулом для Єврокомісії і компаній ЄС змінити підходи до схеми ведення газового бізнесу на лінії Росія-Україна-ЄС. Це потрібно зробити і для того, щоб підштовхнути європейців до дій. У Європі з недовірою ставляться як до України, так і до Росії. І неважливо, що Україні довіряють більше, прислухатимуться до «Газпрому», який в черговий раз заявить, що Україна - ризиковий партнер. На цьому і базувався, хай і не в першу чергу, «гарячий» сценарій в Україні Путіна – «перетворення» України на чорну транзитну дірку, так би мовити, ресурсна війна Кремля. А в Європі розслабилися. У нас гинуть люди, а у них - сезон відпусток. А от щодо транзиту газу вони відразу заметушаться», - підкреслив Гончар.

Читайте такожСША посилили правила внесення російських компаній в санкційний списокЯк повідомляв УНІАН, 14 серпня парламент України ухвалив закон про санкції проти Росії, який передбачає більш як 20 видів обмежувальних заходів, зокрема припинення транзиту енергоресурсів. Це дозволить уряду найближчим часом передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій стосовно 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і низки інших країн, що підтримують російську агресію на сході України.

Напередодні ухвалення закону «Нафтогаз» звернувся до європейських компаній з пропозицією переглянути свої договори з «Газпромом» на транзит російського газу через територію України, підтвердивши свою готовність і надалі так само бездоганно забезпечувати транспортування палива європейським споживачам.

Одразу після анонсування прем'єр-міністром Яценюком законопроекту про санкції віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер заявив, що санкції щодо транзиту газу вимагають перегляду умов контрактів, що, у свою чергу, затягнеться у часі і несе у собі ризики. Він вважає, що дане питання має бути обговорене у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС. Зараз ця зустріч готується.