Кабмін звільнив віце-президента «Енергоатому», призначеного Азаровим

Кабінет міністрів звільнив з посади віце-президента державної компанії «Енергоатом» Валерія Розова у зв'язку зі скороченням посади.

Відповідне рішення закріплене в урядовому розпорядженні від 13 серпня.

Розов був призначений на цю посаду Кабінетом міністрів Миколи Азарова в жовтні 2013 року.

Довідка УНІАН. Валерій Розов народився і довгий час проживав у м. Єнакієвому Донецької області. Закінчив Донецький політехнічний інститут. Був засновником ліквідованих ТОВ "ТП-2000", "Фірма Технопром", "Оріон", "Ровакс". Обіймав керівні посади в ліквідованій "Україна ЛТД".

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Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва до 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.