Польща може заборонити ввезення російського вугілля

Польща розглядає можливість запровадити санкції на імпорт вугілля з Росії, сказав міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Як пише Reuters, Польща - один із самих послідовних прихильників посилення санкцій Європейського союзу проти Росії. У Польщі також власна вугільна промисловість, здатна конкурувати з російським імпортом.

"Що стосується вугілля, це було предметом серйозних роздумів", - сказав Сікорський на прес-конференції, коли його запитали про заклики до ембарго на імпорт російського вугілля. Він відмовився дати більш детальну інформацію.

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За розрахунками Reuters на основі даних залізничної статистики, в січні-березні 2014 року експорт вугілля з Росії до Польщі становив 1,271 мільйона тонн.