ЄC закликає Україну та Росію не ставити під загрозу безперебійність поставок газу до Європи

Європейський Союз закликає Росію та Україну якомога швидше досягти умови щодо поставок газу та утриматися від будь-яких дій, яка поставлять під загрозу безперебійність поставок в ЄС.

«Рада ЄС підтримує зусилля Європейської Комісії, спрямовані на сприяння поновленню переговорів між Україною і Росією про умови поставок газу, і настійно закликає обидві сторони досягти угоди якомога швидше. Ця угода має вирішальне значення у забезпеченні безпеки поставок газу в Україну, а також для безперешкодного транзиту природного газу через територію України», - йдеться у висновках Ради ЄС з питань закордонних справ, позачергове засідання якої відбулося у п’ятницю Брюсселі.

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У цьому зв’язку Рада ЄС вважає, що Росія та Україна повинні переслідувати ці дві мети, і «не повинно бути зроблено ніяких дій жодною зі сторін, які можуть мати негативний ефект для їх досягнення».

У висновках зазначається, що Рада очікує на майбутні тристоронні консультації Україна-Росія-ЄС з питань енергетики на рівні міністрів у вересні і висловлює надію, що ці консультації будуть використані у повній мірі, щоб досягти конкретного прогресу.

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«Безпека поставок енергоресурсів, в тому числі, шляхом вдосконалення взаємозв'язків, має для ЄС першорядне значення. Рада знову заявляє про те, що українська газотранспортна система потребує термінової модернізації з метою забезпечення безпечних поставок енергоносіїв через територію України. Рада закликає українську владу тісно координувати з Європейською Комісією будь-які дії, які можуть поставити під загрозу безперебійність поставок енергоносіїв до країн ЄС”, - йдеться у висновках.