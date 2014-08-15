«Укртатнафта» готова компенсувати державі витрати, пов'язані з виплатами за рішенням суду

ПАТ «Укртатнафта» заявляє про свою готовність компенсувати Україні всі витрати, пов'язані з виплатами за рішенням Гаазького міжнародного арбітражного суду.

Про це повідомляє сектор зв'язків з громадськістю ПАТ «Укртатнафта».

Відзначається, що наприкінці липня поточного року Гаазький міжнародний арбітражний суд прийняв рішення у справі «Татнафта проти держави Україна».

"Беручи до уваги підсумки згаданого судового розгляду, ПАТ «Укртатнафта» заявляє про свою готовність компенсувати державі витрати, пов'язані з виплатами по даному рішенню суду", - сказано в повідомленні.