«Укртатнафта» готова компенсувати державі витрати, пов'язані з виплатами за рішенням суду
20:45, 15 серпня 2014Енергетика
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Наприкінці липня Гаазький міжнародний арбітражний суд прийняв рішення у справі «Татнафта проти держави Україна».
«Укртатнафта» виграла справу «Татнафта проти держави Україна» / job-sbu.org
ПАТ «Укртатнафта» заявляє про свою готовність компенсувати Україні всі витрати, пов'язані з виплатами за рішенням Гаазького міжнародного арбітражного суду.
Про це повідомляє сектор зв'язків з громадськістю ПАТ «Укртатнафта».
Відзначається, що наприкінці липня поточного року Гаазький міжнародний арбітражний суд прийняв рішення у справі «Татнафта проти держави Україна».
"Беручи до уваги підсумки згаданого судового розгляду, ПАТ «Укртатнафта» заявляє про свою готовність компенсувати державі витрати, пов'язані з виплатами по даному рішенню суду", - сказано в повідомленні.
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