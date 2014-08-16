Словаччина почала тестувати реверс газу в Україну

Про це УНІАН повідомили в управління зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України»

За оперативними даними Центрального диспетчерського департаменту «Укртрансгазу», під час проведення тестових поставок добове надходження природного газу становитиме 2 млн куб м.

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«Попереду перед «Укртрансгазом» стоятиме чимало стратегічних завдань, переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо їх виконати», - наведено у повідомленні слова голови правління «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва.

Нагадаємо, минулого тижня «Укртрансгаз» згідно з графіком завершив повний комплекс робіт щодо забезпечення технічної можливості прийому природного газу зі Словаччини в районі компресорної станції «Ужгород».

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Меморандум про взаєморозуміння щодо забезпечення реверсних поставок газу в Україну був підписаний між «Укртрансгазом» та «Eustream a.s.» 28 квітня 2014 року.