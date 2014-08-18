Російська нафтова промисловість вже відчуває на собі ефект санкцій - ЗМІ

За даними німецького журналу Der Spіegel, особливо негативний ефект відчуває нафтовий сектор та банки, повідомляє "Німецька хвиля".

Так, США припинили постачання обладнання компанії "Газпром бурение" для розвідки нових нафтових родовищ, пише видання. Зокрема проекти російських компаній в Арктиці, за даними журналу, дуже залежать від цього обладнання. За оцінками віце-президента російського інноваційного центру "Сколково" Миколи Грачова, якого цитує Der Spiegel, у середньостроковій перспективі нафтовидобування в Росії може скоротитися на десять відсотків.

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Фінансові санкції проти Росії теж приносять ефект, адже російські фінансові інститути дуже залежать від запозичень на світових ринках капіталу, пише Der Spiegel. Нагадаємо, що після запровадження санкцій з боку ЄС і США відносно російських банків низка з них уже звернулася до уряду з проханням про підтримку ліквідності. Як відомо, йдеться про ті російські банки, більшість акцій яких належать державі. Вони не можуть кредитуватися у США та ЄС строком, який перевищує 90 діб.

За даними Єврокомісії, унаслідок дії санкцій Росія може використовувати лише половину своїх валютних резервів, загальний обсяг яких складає 465 мільярдів доларів США.