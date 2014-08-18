У Росії через закон про модернізацію ГТС хочуть подати на Україну скаргу до СОТ

Депутат Держдуми, член комітету з енергетики Андрій Крутов направив депутатський запит на ім'я голови Міненерго РФ Олександра Новака і міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, в якому пропонує розглянути можливість подання скарги проти України у Всесвітню торговельну організацію (СОТ) через обмеження прав російських компаній при акціонуванні газотранспортної системи країни, пишуть "Известия". У разі, якщо така скарга буде направлена і розглянута, Україну можуть зобов'язати скасувати заборону на участь вертикально інтегрованих компаній в газотранспортній системі (ГТС) і допустити "Газпром" до її акціонування.

Читайте такожBloomberg: Газопровід Путіна в обхід України під загрозою через український конфлікт Нагадаємо, 14 серпня парламент України прийняв закон про залучення іноземних інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи. Представляючи документ, який обговорювався в стінах парламенту у другому читанні, прем'єр Яценюк підкреслював: власне ГТС і газові сховища залишаться у 100%-ній власності держави, компанія - оператор ГТС - також на 51% буде належати Україні. Інвесторів виберуть на публічному конкурсі в присутності депутатів Верховної Ради. Участь у конкурсі зможуть взяти тільки сертифіковані компанії з ЄС і США з прозорою структурою власності. І, вигравши конкурс, інвестори не зможуть «нишком» змінити власників без дозволу української сторони.

Читайте такожГончар: Газові санкції проти Росії - момент істини для ЄСПредставник "Газпрому" Сергій Купріянов не відповів на запит "Известий".

Російський депутат не випадково заступився за інтереси російських компаній в Україні. Він вважає, що можливість участі "Газпрому" в акціонуванні української газотранспортної системи і підземних сховищ газу може привести до досягнення компромісу з оплати газового боргу українською стороною.

Міністерство економічного розвитку і Міненерго поки не отримали запит депутата Держдуми, проте їх представники повідомили, що відомства озвучать свою позицію найближчим часом.

Керівник практики вирішення спорів та міжнародного арбітражу Art de Lex Артур Зурабян зазначає, що в разі, якщо Росія подасть скаргу до СОТ і виграє справу, ця міжнародна організація може зобов'язати Україну зняти обмеження для російських компаній щодо участі у своїх газових проектах. Але у відповідь Росії доведеться піти на поступки на своєму ринку на адресу українських компаній, які потрапили під санкції.