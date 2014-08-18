У Киргизії через брак електроенергії відключають підприємства та розважальні заклади

Через катастрофічну нестачу електроенергії уряд Киргизії ухвалив рішення відключити від її подачі будівельні і промислові об'єкти, а також розважальні центри і сауни, повідомив РІА Новини в понеділок, 18 серпня, представник прес-служби киргизького Кабміну.

Раніше уряд Киргизії повідомив, що на сьогоднішній день рівень води у водосховищі найбільшої ГЕС в республіці значно нижче середньорічного показника, її приплив зберігається на найнижчому за останні кілька років рівні. Кабмін заявив про необхідність на 30% обмежити ліміти споживання електроенергії.

Читайте такожBloomberg Businessweek: Євразійський союз Путіна - це, схоже, невигідна угода навіть для РосіїУ своєму зверненні до співгромадян прем'єр країни Джоомарт Оторбаєв закликав населення до крайньої економії електроенергії "до меж необхідних санітарно-гігієнічних норм", а також почати придбання вугілля, щоб не залишитися без тепла взимку. Уряд пообіцяв відкрити магазини з реалізації вугілля в кожному населеному пункті і тримати ціни під контролем.

В даний час вироблення електроенергії в Киргизії доходить до 14 мільярдів кВт/год в рік. На сьогодні дефіцит електроенергії оцінюється в 1,6 мільярда кВт/год.