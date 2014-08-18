В окупованому Криму найближчим часом знову подорожчає бензин

Найближчим часом в окупованому Росією Криму буде спостерігатися зростання цін на бензин. Таку думку в коментарі "Новинам Криму" висловив власник кримської мережі АЗС «Сучасник» Ленур Сеттаров.

«Ціна нафтопродукту прив'язана до долара - це жорстка прив'язка. Об'єктивно бензин подорожчав, чи буде він далі рости - це питання ціни нафти. Я думаю, що ціна трішечки зросте», - сказав Сеттаров.

Читайте такожУкраїна застерегла РФ від посягання на ядерні об'єкти в Криму Зазначимо, що за останні кілька місяців ціна на бензин в окупованому Криму зросла на 1-2 рубля. Приміром, вартість Аі-95 зараз становить від 38 до 40 рублів, хоча ще на початку літа його можна було придбати за 36-37 рублів. При цьому на материковій Росії ціна на цей вид палива в середньому становить від 33 до 35 рублів.

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