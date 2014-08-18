Ціни на нафту обвалилися на тлі зниження геополітичних ризиків

На світових торгах у понеділок, 18 серпня, ціна на нафту еталонної марки Brent впала більш ніж на $1 - нижче $103 за барель, завдяки збільшенню видобутку в Лівії і пом'якшенню хвилювань з приводу зриву поставок з Іраку, передає Reuters.

Зниження відбулось за стрибком цін більш ніж на $1 за барель у п'ятницю, 15 серпня, на тлі нового сплеску напруженості навколо ситуації в Україні.

Читайте такожDie Welt: російський нафтовий гігант опинився в замкненому коліЖовтневі ф'ючерси на Brent вже знизилися на $1,02 до $102,51 за барель. Вересневі ф'ючерси на нафту американської марки впали на 71 цент до $96,64.

Обсяг нафтового виробництва в Лівії виріс до 535.000 барелів у день з 400.000 на минулому тижні.

Читайте такожFinancial Times: Санкції США - не «дрібниця» для російської нафтової галузіХоча нафтові порти на сході знову запрацювали, виробництво в країні все ще далеко від 1,4 мільйона барелів на день, які фіксувалися в минулому році до початку страйків.

Бої в Іраку поки далекі від того, щоб зірвати поставки з південних портів. На півночі іракський Курдистан також продовжує поставки, незважаючи на тиск Багдада.

Ціни на нафту в останні місяці страждають від низького попиту в Європі і Азії.