Україна збільшила запаси газу в сховищах до 15,289 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах з 8 по 16 серпня збільшилися на 1,2% - до 15,289 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн кубометрів, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсивних поставок, може становити близько 7 млрд кубометрів.

Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд кубометрів. Найперспективнішим маршрутом поставок газу в Україну є словацький, який із 16 серпня почав функціонувати в тестовому режимі.

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«Газпром» із 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні є 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.