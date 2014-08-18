Росіяни "вигнали" Фірташа з газового ринку окупованого Севастополя

Забезпечення окупованого Росією Севастополя газом буде здійснювати нещодавно створене підприємство "Севастопольгаз", яке включено в єдину газову систему з постачальником газу підприємством "Чорноморнафтогаз". Про це заявив нелегітимний в.о. губернатора Севастополя Сергій Меняйло, передає Кримінформ.

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Читайте такожСуд зобов'язав завод Фірташа виплатити «дочці» «Нафтогазу» понад 500 млн боргу за газ"Транспортні мережі наші, ми їх будемо забирати і самі експлуатувати. Газ - наш. Чим і як буде торгувати українське підприємство? Питання вирішується саме собою - в російському Севастополі не буде українського "Севастопольгазу", - сказав Міняйло.

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