Україна скоротила споживання газу на третину

Україна, яка вже два місяці відключена «Газпромом» від постачань російського газу, в липні 2014 року скоротила споживання блакитного палива порівняно з липнем 2013 року на 30,3% - до 1,271 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, порівняно з червнем 2014 року споживання газу скоротилося на 13,9%.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року споживання газу в Україні скоротилося на 17,3% порівняно з травнем - до 1,476 млрд кубометрів, а порівняно з червнем 2013 року - на 18,4%.

Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу в липні цього року поставив завдання перед промисловими споживачами й підприємствами теплокомункнерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

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Довідка УНІАН. Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.