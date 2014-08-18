Будівництво терміналу скрапленого газу допоможе Україні позбутися шантажу «Газпрому»

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголошує на необхідності у найкоротші терміни збудувати в Україні термінал скрапленого газу, що зробить її незалежною від шантажу «Газпрому».

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Про це він сказав під час зустрічі з керівництвом АТ «Клайпедас нафта», в ході якої Туричнова ознайомили з досвідом Литви у будівництві терміналу скрапленого газу у рекордно короткі терміни, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Турчинова, литовський досвід будівництва такого терміналу за три роки «є надзвичайно важливим для України». «Ми будемо впроваджувати його у нашій державі, аби зробити нашу країну незалежною від шантажу «Газпрому», - наголосив він.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України 17-19 серпня бере участь у Конференції глав парламентів Північних та Балтійських країн (м. Паланга, Литовська Республіка).

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Довідка УНІАН. Національний проект «LNG Україна» реалізовує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Проект передбачає будівництво терміналу для регазифікації скрапленого природного газу (СПГ), який буде розташований в морському порту «Південний» ПАТ «Укртранснафти» в Комінтернівському районі Одеської області.