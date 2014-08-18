Білорусь готова забезпечити транзит бензину з Голландії до України

Про це в ході прес-конференції заявив надзвичайний і повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко.

«Пішла назустріч наша країна, щоб в Амстердамі купити нафтопродукти, поставити танкером їх у Вентспілс (Латвія - УНІАН), потім цистернами близько 15 тис. тонн бензину у цьому місяці поставити до України», - заявив Величко.

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За його словами, сама Білорусь є значним постачальником нафтопродуктів до України, забезпечуючи на нашому ринку близько 20% бензину і близько 60% дизельного палива, але зараз відчуває труднощі із забезпеченням необхідної кількості продукції.

Він зазначив, що Білорусь не має енергетичної нафтової бази і змушена імпортувати з Росії 22 млн тонн сировини на рік, куди потім повинна продавати готову продукцію.

«Нам дуже складно, оскільки і давалець забирає готову продукцію до Російської Федерації, і у нас є контракти з Україною», - підкреслив Величко.

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Довідка УНІАН. У 2013 році Білорусь експортувала 13,56 млн тонн нафтопродуктів на 10,18 млрд дол. Крім того, на зовнішні ринки Білорусь поставила 1,62 млн тонн нафти на 1,24 млрд дол.

Валютні надходження Білорусі від експорту товарів у 2013 році склали 35,95 млрд дол. Таким чином, майже третина виручки Білорусі від експорту товарів припадає на нафтові позиції (нафта і нафтопродукти).