Болгарія заморозила "Південний потік"

Про це повідомляє міністерство економіки та енергетики країни.

"Міністр економіки та енергетики Васіл Щонов доручив Болгарському енергетичному холдингу призупинити будь-які дії у проекті, так як він не відповідає вимогам Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.

Раніше, 5 серпня, про замороження проекту повідомив президент республіки Росен Плевнелієв.