Болгарія заморозила "Південний потік"
20:37, 18 серпня 2014Енергетика
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Болгарія зупинила всі роботи зі спорудження газопроводу "Південний потік" через невідповідність законам ЄС.
Південний потік заморозили / hvylya.org
Про це повідомляє міністерство економіки та енергетики країни.
"Міністр економіки та енергетики Васіл Щонов доручив Болгарському енергетичному холдингу призупинити будь-які дії у проекті, так як він не відповідає вимогам Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.
Раніше, 5 серпня, про замороження проекту повідомив президент республіки Росен Плевнелієв.
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