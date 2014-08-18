Болгарія заморозила "Південний потік"

20:37, 18 серпня 2014
Енергетика
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Болгарія зупинила всі роботи зі спорудження газопроводу "Південний потік" через невідповідність законам ЄС.

Південний потік заморозили

Про це повідомляє міністерство економіки та енергетики країни.

"Міністр економіки та енергетики Васіл Щонов доручив Болгарському енергетичному холдингу призупинити будь-які дії у проекті, так як він не відповідає вимогам Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.

Раніше, 5 серпня, про замороження проекту повідомив президент республіки Росен Плевнелієв.

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