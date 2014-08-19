LNG-термінал збудують біля Одеси

Україна планує найближчим часом будівництво терміналу скрапленого газу біля Одеси. Про це заявив Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов у понеділок в інтерв’ю журналістам.

За його словами, надзвичайно цікавим є проект, «який реалізували наші литовські друзі з будівництва такого терміналу». «Саме це будівництво, яке відбулося у рекордні терміни, - фактично за три роки, - дозволило Литві вже сьогодні примусити «Газпром» зменшити ціни на газ більш ніж на двадцять відсотків», - наголосив О.Турчинов, додавши, що «саме ця технологія є стратегічно перспективною для України».

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Крім того, зазначив керівник Парламенту, використання нових технологічних прийомів будівництва, зокрема, плавучої платформи, яка перероблятиме скраплений газ, «дозволить зекономити кошти, і, що особливо важливо для нас, зекономити час будівництва таких терміналів». «І головне - не дозволить «Газпрому» і далі шантажувати нашу країну, оскільки вона зможе отримувати диверсифіковані поставки енергетичних ресурсів», - підсумував Голова Верховної Ради.