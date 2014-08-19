Ціна нафти незначно зростає після обвалу до 14-місячного мінімуму

На світових торгах у вівторок, 19 серпня, ціна нафти Brent зростає, але залишається поблизу досягнутого в понеділок, 18 серпня, 14-місячного мінімуму через млявий попит і ослаблення побоювань перебоїв у постачанні, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,25 до $101,85 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,34 до $96,75 за барель.

Читайте такожБілорусь готова забезпечити транзит бензину з Голландії в УкраїнуВ понеділок Brent подешевшала на $2, тому що інвестори менше турбуються з приводу ситуації в Іраку, а Лівія підвищує видобуток.

На ринку як і раніше багато нафти, в основному за рахунок слабкого попиту на НПЗ в Європі і Азії, на даний момент немає факторів, здатних повернути попит на ринок, вважають аналітики.

Читайте такожDie Welt: російський нафтовий гігант опинився в замкненому коліНа їхню думку, Brent може наблизитися до позначки $100, але на цьому рівні вона знайде дуже сильну підтримку. Якщо ціна впаде нижче $100, країни ОПЕК приймуть заходи, тому що інакше вони не зможуть зберегти бюджетні доходи.

Армія Іраку разом з курдськими силами і з допомогою повітряних ударів США відбила у ісламістів найбільшу в країні греблю в ході війни, здатної розколоти одного з найбільших виробників нафти. На Україні десятки біженців загинули в понеділок, коли колона автобусів потрапила під ракетний обстріл бойовиків.